El músico holandés Martien Maas imparte un curso en Redondela
Dirige hasta el domingo unas jornadas de práctica instrumental dirigidas al alumnado del Conservatorio Municipal
La Orquesta de Saxos de Redondela, en colaboración con el Conservatorio Municipal, organiza unas jornadas de práctica instrumental dirigidas a todo el alumnado con el prestigioso director holandés y pianista Martien Maas. La actividad se desarrolla desde hoy hasta el domingo y cuenta con todas las plazas agotadas.
El broche final será un gran concierto el domingo, a las 18.00 horas, en el auditorio del Conservatorio, donde algunos de los alumnos participantes tocarán acompañados al piano por el maestro holandés. La entrada será gratuita hasta completar aforo de la sala.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
- El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios