El músico holandés Martien Maas imparte un curso en Redondela

La Orquesta de Saxos de Redondela, en colaboración con el Conservatorio Municipal, organiza unas jornadas de práctica instrumental dirigidas a todo el alumnado con el prestigioso director holandés y pianista Martien Maas. La actividad se desarrolla desde hoy hasta el domingo y cuenta con todas las plazas agotadas.

El broche final será un gran concierto el domingo, a las 18.00 horas, en el auditorio del Conservatorio, donde algunos de los alumnos participantes tocarán acompañados al piano por el maestro holandés. La entrada será gratuita hasta completar aforo de la sala.