Multan al Concello de Redondela por un vertido al Maceiras

El grupo municipal del PP de Redondela denuncia un vertido de aguas residuales al río Maceiras en pleno casco urbano tras «unha actuación neglixente sobre a rede de saneamento» y anuncia que va a exigir responsabilidades al gobierno local después de recibir una sanción económica de 2.400 euros a través de Augas de Galicia por estos hechos.

Los populares reclaman «transparencia» al gobierno bipartito (PSOE-AER) para que ofrezcan explicaciones públicas para que los vecinos conozcan en qué consistió el vertido, qué cantidad llegó al cauce y cuáles fueron los materiales contaminantes debido al «funcionamiento ineficiente e unha actuación municipal neglixente nas instalacións municipais de saneamento do Convento de Vilavella».

Según explica el concejal popular Miguel Álvarez, «este vertido é indiscutible e afectou ao río por responsabilidade e culpa do Concello», algo que admitió el propio gobierno local al aceptar la imposición de la sanción de 2.400 euros y ordenar su pago a través de una resolución de la Alcaldía.

«Está claro que hai unha actuación neglixente do goberno de Digna Rivas na xestión do saneamento e que o goberno local á o responsable deste vertido porque, do contrario, non aceptarían os feitos con suma rapidez, nun xesto que entendemos que é para tapar canto antes a situación, e decretarían o seu pago, pero cremos que os veciños temos dereito e saber o que pasou e que caeu ao río», indica Álvarez, que califica de «ecoloxismo de pacotilla» la gestión municipal. En este sentido recordó que, entre sus propuestas, figuraban «o remate dos vertidos, a construción dun tanque de tormentas ou o axeitado mantemento dos paseos naturais, entre outros».

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El edil popular reclama además al Concello más eficiencia en la gestión del saneamiento para evitar que se reproduzcan estos episodios de contaminación, que calificó de «especialmente preocupantes» por estar en un entorno urbano con mucho tránsito de gente.