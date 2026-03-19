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Empleo

Soutomaior incorpora diez trabajadores a vías y obras

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Soutomaior

El Concello de Soutomaior incorporó ayer a diez nuevas personas al cuadro de personal del departamento de vías y obras. Se trata de seis peones forestales, dos barrenderos y dos albañiles contratados por el Ayuntamiento enmarcado en el Plan +Provincia de la Diputación, concretamente en la línea 3, de activación del empleo.

Con este procedimiento Soutomaior incorporará desde este mes hasta mayo a casi una veintena de personas al cuadro municipal para realizar mantenimientos y limpieza de calles.

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