Soutomaior incorpora diez trabajadores a vías y obras

El Concello de Soutomaior incorporó ayer a diez nuevas personas al cuadro de personal del departamento de vías y obras. Se trata de seis peones forestales, dos barrenderos y dos albañiles contratados por el Ayuntamiento enmarcado en el Plan +Provincia de la Diputación, concretamente en la línea 3, de activación del empleo.

Con este procedimiento Soutomaior incorporará desde este mes hasta mayo a casi una veintena de personas al cuadro municipal para realizar mantenimientos y limpieza de calles.