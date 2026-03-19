Herido grave un motorista al colisionar con un coche en la N-552 en Redondela
El turismo se incorporó a la vía y la motocicleta no pudo esquivarlo
Un motorista resultó herido grave este jueves al mediodía en una colisión con un turismo en la carretera N-552 (Vigo-Redondela) a la altura de la parroquia de Cedeira, cerca del centro urbano.
El accidente se produjo sobre las 13.30 horas cuando la motocicleta, por causas que investiga la Guardia Civil de Tráfico, impactó contra un turismo Renault Scenic. Todo apunta a que el turismo se incorporó a la vía sin que el motorista pudiera esquivarlo y evitar el impacto.
A consecuencia de la colisión el piloto de la moto resultó herido grave. Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias ambulancias del 061 para atender a los implicados en el accidente. Los dos ocupantes del turismo resultaron heridos leves, mientras que el motociclista, grave, fue trasladado a un centro hospitalario.
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