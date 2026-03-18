Soutomaior mejorará la seguridad vial de la plaza de Moreira

La praza Poza do Souto, en el barrio de Moreira, en Soutomaior, cambiará de imagen con una obra de humanización impulsada por el gobierno local dentro de programa de mejora de los núcleos rurales. El objetivo de la actuación es reforzar la seguridad vial ante el mal estado que presenta en la actualidad, al mismo tiempo que se incrementa la calidad de vida de los vecinos.

El proyecto, en el que se invertirán 151.000 euros procedentes de fondos propios, permitirá aumentar la superficie peatonal de la plaza a través del tratamiento de los pavimentos. El resultado, según explican desde el gobierno local, será un espacio público libre, amplio y de calidad para el desarrollo de la movilidad y el ocio de los vecinos, así como un lugar más seguro y amable para todos los usuarios de esta zona como punto de encuentro.

La nueva plaza estará dotada de zonas verdes y espacios de descanso, ofreciendo una nueva imagen en la que se utilizarán materiales nobles como el granito para el firme de la zona peatonal convertiéndola en el núcleo de centralidad y de referencia en el barrio.

El alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, visitó la zona de la actuación y señaló que «Moreira é un barrio que conta cun inmenso valor patrimonial e unha fermosura paisaxística única, é por isto que, as actuacións urbanas que se leven a cabo, deben de estar acordes coa identidade e as características neste barrio. Unha actuación que se suma as melloras realizadas xa en Moreira en Fondo de Vila e Ouxil».

Una reforma polémica

Este lugar fue objeto de polémica en las redes sociales hace cuatro años tras el resultado de la restauración de la Poza do Souto, que no dejó indiferente a nadie. Se trata del cruceiro sobre una roca ubicado en el medio de un pequeño estanque, cuyo fondo fue pintado de un llamativo azul claro.

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El color elegido para la base de la poza contrastaba de manera notable con el elemento histórico, ya que el resultado final hacía que pareciese una moderna piscina en vez de un antiguo conjunto patrimonial. Esto generó numerosas criticas y mofas a través de distintos foros de internet.