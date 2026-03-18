Redondela pide al Puerto de Vigo información sobre el estado de deterioro del cargadero de Rande

El gobierno local de Redondela ha solicitado a la Autoridad Portuaria de Vigo aclaraciones sobre dos asuntos relacionados con el litoral y el patrimonio del municipio: el estado de abandono del cargadero de mineral de Coto Wagner y la presencia de un barco arrastrero amarrado en Rande.

Esta demanda fue remitida ya hace un mes a la presidencia del Puerto, pero segun explican desde el Concello, aún no han recibido una respuesta.

Respecto al antiguo cargadero, trasladan su preocupación por el estado de deterioro de la estructura, un elemento fundamental del patrimonio histórico-industrial de Galicia y catalogado por su valor singular que corre el riesgo de desaparecer si no se actúa con urgencia.

La alcaldesa, Digna Rivas, recuerda que, tras una reunión con el presidente portuario el pasado mes de agosto, se informó de la existencia de un proyecto para actuar en la zona. Sin embargo, siete meses después, el Concello denuncia que no recibió más detalles ni avances al respecto. «Solicitamos o estado actual de calquera proxecto ou estudo técnico previsto para a súa conservación e rehabilitación», explica Rivas, que insta a la Autoridad Portuaria a remitir toda la documentación disponible «para o seu estudo técnico por parte do Concello».

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Por otra parte, también reclama información detallada sobre el buque arrastrero «Capricorn», que fue trasladado al muelle del granito en Rande hace casi un año y quieren conocer la actividad que desarrolla y la finalidad de su estancia en este emplazamiento.