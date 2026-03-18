Deportes
El PP reclama vestuarios femeninos en la reforma del campo de A Gándara
Considera «insuficiente» el proyecto pese a votar a favor de la inversión de 469.000 euros
El grupo municipal del PP de Redondela exige la ampliación de las mejoras contempladas en el proyecto de reforma del campo de fútbol de A Gándara, en O Viso, que fue aprobado en el último pleno gracias a los votos de los diez concejales populares que, con su posicionamiento a favor, permitieron que se destinen 469.000 euros a esta actuación. Sin embargo, esta formación considera que las obras previstas son «necesarias, pero non suficientes», puesto que no se contempla una solución definitiva al correcto abastecimiento de agua en esta instalación, y también reclama que se acometa con perspectiva de género incluyendo el necesario vestuario para los equipos femeninos.
La concejala Vanesa González señala que el PP actuó «con absoluta responsabilidade», puesto que la reforma integral del campo de A Gándara «é unha absoluta necesidade despois de que, hai menos de cinco anos, se destinasen 500.000 euros moi mal investidos pola falta de supervisión, control e dilixencia na execución por parte do goberno de Digna Rivas».
González considera que el proyecto es «mellorable» ya que ve imprescindible las decantaciones para el abastecimiento de agua evitando la entrada de arena en el riego y un vestuario femenino para evitar los problemas que acontecen cada fin de semana.
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