Moscoso celebra sus fiestas en honor a San Xosé

La parroquia de Moscoso, en Pazos de Borbén, inicia hoy sus fiestas en honor a San Xosé con una verbena, a las 23.00 horas, amenizada por la orquesta Los Coleguitas y el trío Tic Tac.

La programación continúa mañana con un pasacalles durante la mañana del grupo de gaitas Os Xeitosos da Ínsua.

A las 12.30 comenzará la misa solemne que proseguirá con la tradicional procesión de la imagen del santo.

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Tras los actos religiosos se procederá a una sesión vermú que estará amenizada por los gaiteiros de Os Xeitosos da Ínsua. El recinto estará cubierto por una carpa para proteger a los asistentes de las inclemencias meteorológicas.