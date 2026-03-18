Conferencia
Joan Cañete Bayle analiza la situación del pueblo palestino
El escritor y ex corresponsal de El Periódico en Jerusalén, Joan Cañete Bayle (Barcelona, 1973), compartirá hoy en Soutomaior su experiencia sobre la situación del pueblo palestino en un acto abierto organizado por el Concello.
La conferencia, bajo el título «A situación en Oriente Medio. Unha ollada dende Palestina», comenzará a las 20.00 horas en el Multiusos de Arcade. Cañete repasará su experiencia como reportero en Jerusalén y abordará la situación del conflicto palestino-israelí desde su posición como experto en el tema tras años de trabajo en el país hebreo. Esta experiencia le llevó a publicar el ensayo «Muros, bosques, tumbas: un periodista en Jerusalén» donde indaga en los orígenes del sionismo y los hitos históricos que generaron el conflicto.
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