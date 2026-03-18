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La compañía teatral A Cividade representa «A menciña tamén cura» en Cidadelle

La actuación será este jueves a las 19.00 horas con entrada gratuita

El grupo A Cividade representa la obra &quot;A menciña tamén cura&quot;.

El grupo A Cividade representa la obra "A menciña tamén cura". / A Cividade

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Centro Cultural de Cidadelle, en Chapela, ofrece este jueves, a las 19.00 horas, una representación de teatro a cargo del grupo A Cividade con motivo del Día do Pai. La compañía teatral representará la comedia titulada «A menciña tamén cura» y la entrada es gratuita.

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