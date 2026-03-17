El BNG propone duplicar las ayudas a las mariscadoras de Cesantes

El grupo municipal del BNG de Redondela propone duplicar las ayudas a la cofradía de pescadores para las mariscadoras hasta los 20.000 euros, una iniciativa enmarcada en la aprobación de las subvenciones nominativas con las que el Concello colabora con diversas entidades redondelenas. La propuesta busca garantizar el futuro del colectivo de trabajadores del mar, un sector fuertemente castigado por la alta mortandad de marisco en la ría causado por las intensas lluvias del invierno.

El portavoz del BNG, Xoán Carlos González, justifica que se trata «dun sector referente na economía local que non se pode deixar morrer por inacción das administracións».