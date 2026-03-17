Artelixo invita a reflexionar sobre el futuro de la ría de Vigo

El popular ecofestival Artelixo de Redondela, que cada año llena las calles, plazas y escaparates de la villa con originales intervenciones artísticas realizadas con material reciclado, prepara su nueva edición que se desarrollará desde el próximo día 28 hasta el 11 de abril. Además se incluye un amplio programa de actividades paralelas que animarán las distintas jornadas del evento.

El certamen ha ampliado el plazo de inscripción hasta el día 22 que en esta ocasión lleva el lema «Ata aquí chegaba o mar!», una propuesta con la que se invita a los participantes a reflexionar sobre el impacto de la actividad humana en la ría de Vigo. Una temática con la que también pretende llamar la atención sobre las cuestiones que afectan negativamente a la ensenada de San Simón y reivindicar actuaciones para la recuperación de este espacio natural.

El fin ecológico es una de las características principales de esta iniciativa cultural que desde sus inicios pretende concienciar al espectador sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, hacer reflexionar sobre la gestión de residuos, los modelos de vida, el reciclaje, el consumo y el futuro del planeta.

En esta edición, Artelixo se integra en el proyecto «Mariscando con ciencias para o futuro», que «contempla a arte cidadá como unha composición de saberes para imaxinar e construír futuros sostibles», explican desde la organización. Una iniciativa en la que participa Amarturmar, grupo de profesionales de la pesca costera artesanal; Future Oceans Lab (UVigo), grupo de investigación adscrito ao Campus do Mar da Universidade de Vigo; Cidadanía S. Coop. Galega, cooperativa que promueve la participación social en las políticas públicas; ArteLixo y el Concello de Redondela.

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Las personas interesadas en participar en esta edición de Artelixo deben rellenar el formulario de inscripción antes del día 22 y la organización les explicará el lugar en el que deberán colocar su obra. Para cualquier duda o sugerencia se puede trasladar a través del correo artelixoredondela@gmail.com o por teléfono 604039213.