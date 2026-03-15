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Entrevista |

Setenta personas participan en un entreno solidario en Redondela

La recaudación se destinará a los proyectos educativos y sanitarios que desarrolla la ONG Da Man en Senegal

Algunos de los participantes en el entrenamiento solidario, ayer, en Redondela.

Algunos de los participantes en el entrenamiento solidario, ayer, en Redondela. / Quare

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La ONG Da Man y el centro deportivo Quare organizaron ayer en Redondela un entrenamiento solidario que reunió a alrededor de 70 participantes con el objetivo de apoyar los proyectos sociales de la organización.

La actividad se desarrolló en tres turnos, en los que participaron personas de diferentes edades que quisieron sumarse. Tras cada sesión se celebró un sorteo entre los asistentes y se compartieron momentos de convivencia. La recaudación alcanzó los 750 euros que se destinarán a los proyectos educativos y sanitarios que desarrolla la ONG en Senegal.

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