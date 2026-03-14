Urbanismo de Redondela ordena paralizar una escombrera en una parcela de Millarada

La Concejalía de Urbanismo de Redondela ha ordenado la paralización de forma inmediata y como medida cautelar de las obras situadas en el Camiño da Lagoa, en el barrio de Millarada, en la parroquia de Vilar de Infesta. Esta suspensión, que se produce por segunda vez, se debe a los movimientos de tierra mediante el relleno de parte de la parcela con tierra vegetal y escombros en una superficie total de unos 400 metros cuadrados y los movimientos de tierras vegetales y jabre en la parte alta de la finca en una superficie de unos 50 m² mediante tres montículos de una altura aproximada de unos 2,5 metros cada uno. Según informa el Concello, estos hechos pueden ser constitutivos de infracción urbanística. También desde la administración municipal se ordena la retirada de materiales y maquinaria empleados en la ejecución de las obras con la finalidad de garantizar la total interrupción de la actividad constructiva.

El gobierno local advierte que de no paralizar las obras en el plazo de las 24 horas siguientes a la notificación, desde Urbanismo se procederá al precintado de las obras, la retirada de materiales y maquinaria, la suspensión de suministros y la ejecución forzosa mediante la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 a 10.000 euros, reiterables hasta lograr el cumplimiento de la orden de paralización, así como cualquier otra medida que sea conveniente con el objetivo de lograr la efectividad de la suspensión.

Acudir a la Fiscalía

El incumplimiento de la orden de suspensión podrá dar lugar a que se ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal para la depuración de las responsabilidades penales que pudieran acarrear. El vigilante municipal de obras procederá a la inspección periódica del cumplimiento de la orden de paralización de las obras.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que «non se vai permitir que se incumpra a normativa urbanística. Desde o primeiro momento este goberno municipal tomou as medidas oportunas, e xa é a segunda vez que incumpren a legalidade».

Noticias relacionadas

Estas obras en el barrio de Millarada ya fueron paralizadas en agosto del pasado año por los movimientos de tierra en parte de la parcela, siendo así la segunda vez que la empresa incumple la legalidad urbanística.