Sesión de baile y música en el Centro Cultural de Cidadelle

El Centro Cultural de Cidadelle, en Chapela, acoge hoy sábado a las 22.00 horas, una sesión de baile con música en directo del grupo Azabache. La actividad está abierta a todas las personas que lo deseen y forma parte del programa «Redondela con ritmo», impulsado por la Concejalía de Maiores. El objetivo es fomentar la convivencia y la salud física y emocional de las personas mayores de la parroquia.