Redondela adjudica la reparación integral del paseo de madera de A Portela

El gobierno local de Redondela ya adjudicó las obras de reparación y mantenimiento del paseo de madera de A Portela, una de las sendas peatonales más utilizadas en la localidad y que se encuentra clausurada desde principios de año debido al mal estado que presenta.

La intervención, que cuenta con una inversión de 47.843 euros, se ejecutará tras realizar una exhaustiva inspección técnica de todo el trazado de 1,5 kilómetros que une el centro urbano con el barrio de A Portela a lo largo de la desembocadura del río Alvedosa. La estructura de madera presenta desgaste de diversos elementos debido a la exposición constante a la humedad y al paso del tiempo. El objetivo prioritario es eliminar los riesgos para los usuarios, garantizando la seguridad y devolver la pasarela a su plena funcionalidad.

Este paseo fue construido en el año 2010 como proyecto estrella del último mandato del socialista Xaime Rei y desde su estreno es uno de los lugares más transitados del municipio.

La alcaldesa, Digna Rivas, explica que los informes técnicos identificaron cuatro tramos «onde a estrutura se viu comprometida pola degradación de pilotes e deformacións nos taboleiros». Y advierte que de no corregirse estos problemas «poderían afectar á estabilidade da pasarela».

Agujero en uno de los tramos de la pasarela. / C.R.

Para solucionar estos problemas, el proyecto contempla trabajos de refuerzo estructural, con la reparación de los pilotes y zapatas para asegurar la base del paseo. Además se repondrán los elementos dañados, con la sustitución de tableros, puntones y barandillas respetando el diseño original. Una de las fases fundamentales será el lavado a presión tanto de los tramos nuevos como de los reutilizados para eliminar la materia orgánica y el barro acumulado, «evitando así que a superficie se volva esvaradía», indica Rivas.

La seguridad, una prioridad

La regidora local destaca que esta actuación se enmarca dentro de un plan de mantenimiento que busca «preservar un espazo moi querido e utilizado polas veciñas e veciños para o paseo e o lecer». En este sentido subrayó la importancia de esta obra dentro de la hoja de ruta de su equipo: «A seguridade das persoas que utilizan os nosos espazos públicos é innegociable. O paseo da Portela é un dos camiños máis queridos e transitados de Redondela, e con este investimento non só aseguramos a súa estabilidade estrutural, senón que reafirmamos o noso compromiso coa mellora continua do noso entorno e a calidade de vida da veciñanza».

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Las obras se ejecutarán siguiendo un orden lógico de intervención para minimizar las molestias a los usuarios, garantizando en todo momento el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y de seguridad peatonal.