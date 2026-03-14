El IES Mendiño de Redondela acoge un taller para familias sobre adolescencia y el mundo digital

El IES Mendiño de Redondela acoge este lunes 16, a las 18.00 horas, un obradoiro para familias sobre adolescencia y el mundo digital. La actividad presencial se dirige a familias con hijos entre los 10 y los 18 años, centrado en los retos y oportunidades que presenta la vida digital en la adolescencia.

El objetivo principal es ofrecer a las familias redondelanas conocimientos y recursos útiles para fomentar un uso responsable, equilibrado y seguro de la tecnología por parte de la juventud. Bajo el título “Adolescencia no mundo dixital”, la sesión abordará cuestiones clave relacionadas con el uso de las redes sociales, el bienestar emocional, la ciberseguridad y la privacidad. El taller será impartido por Manuel Rivas, en representación de la Amtega, quien acercará herramientas prácticas e información actualizada para mejorar el acompañamiento familiar en esta etapa.

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La participación es gratuita y conviene realizar inscripción previa enviando un Whatsapp al número 622 655 745.