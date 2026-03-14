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Bas acusa a la alcaldesa de retrasar la reforma de la avda. de Mendiño

El portavoz del PP de Redondela asegura que la Xunta ya transfirió 1,1 millones para esta actuación

La avenida de Mendiño de Redondela, pendiente de su reforma.

La avenida de Mendiño de Redondela, pendiente de su reforma. / ANTONIO PINACHO

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El portavoz del grupo municipal del PP de Redondela, Javier Bas, culpa a la alcaldesa socialista Digna Rivas del retraso en el proyecto de mejora de la Avenida de Mendiño, que actualmente presenta un estado deficiente con el firme muy deteriorado, por parte de la alcaldesa, Digna Rivas, «malia que dispón dunha xenerosa partida de 1,1 millóns de euros transferida pola Xunta para o financiamento desta actuación», subraya. Además, el líder popular reclama que esta inversión se ejecute «cun proxecto da categoría de Redondela e non coas habituais solucións cativas do goberno local propias de concellos pequenos».

El edil del PP explica que la cesión de este tramo de un kilómetro de la PO-363 entre la Avenida de Santa Mariña y el puerto de Cesantes fue aprobada por la Xunta el pasado mes de octubre y desde entonces no se ha registrado ningún avance para su mejora, mientras acusa a la alcaldesa de dedicarse durante todo este tiempo «a criticar ao goberno galego dun modo sobreactuado tras recibir un millón de euros e máis pensado en xustificarse que en acometer canto antes a modernización desta arteria principal».

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En este sentido, Bas asegura que la Xunta le formuló a Rivas dos propuestas para la modernización de esta avenida «e a alcaldesa aceptou a que quixo, que consistía na cesión e na transferencia do 75% do financiamento». Por último incidió en la necesidad de que el proyecto incluya itinerarios peatonales seguros para los escolares y una solución de tráfico para los buses del transporte escolar, ya que se trata de una zona muy transitada.

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