Abierta la inscripción para la 7K Soutomaior

El Concello de Soutomaior mantiene abierta hasta el próximo día 25 la inscripción para la carrera 7K que se celebrará el domingo 29 de marzo, a las 11.00 horas, con un recorrido desde el castillo de Soutomaior hasta el puerto de Arcade.

La prueba está abierta a la participación a personas nacidas desde 2011 (categoría sub-16) en adelante. Las inscripciones se pueden realizar en la web 7ksoutomaior.ccnorte.com.