La hamburguesa más innovadora de España tiene sello de Redondela

Un producto sencillo como una hamburguesa también puede ser un plato de alta cocina. Así lo reivindica el chef redondelano Santiago Figueroa, propietario del restaurante 78 Gastrobar, que acaba de conseguir el primer premio a la propuesta más innovadora en el Campeonato de España de Hamburguesas, organizado por Best Burger Spain, consolidado como uno de los certámenes más importantes del país sobre esta popular propuesta gastronómica.

Figueroa acudió al concurso con una propuesta de hamburguesa inspirada en el cocido, uno de los platos más tradicionales de la cocina gallega, a la que denominó «Morriña». Un producto original y lleno de sabores con el que consiguió conquistar los paladares del jurado. «Quería hacer algo diferente, que mostrara la pasión por la cocina de toda la vida, esos platos que se echan siempre de menos cuando estás fuera. Así que por eso decidí basarme en el cocido para su elaboración, porque es uno de los productos de nuestra gastronomía que más morriña nos produce cuando estamos lejos», explica.

Su hamburguesa ofrece una experiencia sorprendente elaborada con productos de la máxima calidad: carne de vaca, queso de tetilla, mayonesa kimchi, repollo, zanahoria, todo ello coronado por la clave de su propuesta, un crujiente de carnes del cocido. «Esto consigue que con cada bocado se tenga la sensación como si se estuviera comiendo un cocido, con el sabor de la oreja, el chorizo, el lacón... una mezcla de sabores», indica su creador.

La hamburguesa premiada: «Morriña». / 78 GASTROBAR

Y también reivindica la importancia del pan para conseguir una hamburguesa redonda en todos los aspectos. «Cuidamos todos los aspectos, y en este caso el pan también es fundamental. Aposté por un pan artesano gallego porque combina prefecto con la propuesta y además le da una consistencia necesaria, ya que con otro tipo de pan más blando sería más complicado comerla porque se deshace», indica.

Figueroa, con esta propuesta gastronómica, acaba con el cliché de fast food de las hamburguesas ya que, en este caso, su elaboración no es ni sencilla ni rápida. «Para hacer el crujiente desmigamos una mezcla de carnes de cocido que hacemos a baja temperatura durante treinta horas y después se rebozan y fríen, por lo que es muy laborioso».

El resultado no solo ha conseguido sorprender al jurado del campeonato de hamburguesas, sino también a los clientes del restaurante. «Ha tenido muy buena aceptación y se pide mucho. Los que la prueban me dicen que está muy buena, así que para mí es una gran satisfacción», admite. La Morriña se ha incluido en la carta, aunque solo de forma temporal hasta el verano. Así que los que quieran probarla, que no lo dejen.