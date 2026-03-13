La Festa da Ostra de Arcade amplía a tres días su programación

Arcade se prepara para la celebración de su principal cita gastronómica, la Festa da Ostra, que en esta 38 edición ampliará su programación a tres días al coincidir con la Semana Santa: 3, 4 y 5 de abril. Este evento culinario, uno de los más importantes del sur de la provincia y declarado de Interese Turístico Galego desde 2012, espera superar los 35.000 visitantes y despachar más de 50.000 unidades del preciado bivalvo.

Un año más se mantendrán los precios populares, a 10 euros la docena de ostras al natural y 12 euros la botella de los tres vinos albariños de Soutomaior. Los asistentes también tendrán la oportunidad de disfrutar de distintas especialidades con base de ostras con la experiencia «Os Trés», donde este año los protagonistas serán un crujiente de gamba con tartar de ostra, ostra en escabeche tradicional y ostra marinada en teruyaki sobre crema de aguacate y caviar de arenque.

Las casetas de degustación abrirán el viernes 3 al mediodía, una jornada que también contará con el concierto de Chispas do Lérez y una verbena nocturna con las orquestas Olympus y Finisterre.

El sábado la jornada también estará amenizada con una verbena con las actuaciones de las orquestas Los Satélites y La Misión.

El domingo 6, el día grande de la fiesta, la fiesta contará por la mañana con las actuaciones de la Banda Artística de Arcade y la Banda Cultural de Arcade, y la lectura del pregón correrá a cargo de María Codesido, una joven de Arcade con displasia esquelética que ganó una beca para estudiar en Noruega el bachillerato internacional después de acabar la ESO con matrícula de honor.

La carpa de degustación también contará con el directo de Fernando Sánchez Jazz Quartet y por la tarde actuará Louoband.

La presentación de la fiesta contó con la presencia de la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, junto al alcalde Manu Lourenzo.