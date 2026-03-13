El colectivo cultural Alén Nós reclama la declaración BIC para el antiguo cargadero de Rande

La Asociación Cultural Alén Nós de Redondela ha expresado su «profunda preocupación» por la negativa reiterada de la Xunta de Galicia a incoar el procedimiento para la declaración como Ben de Interese Cultural (BIC) el conjunto histórico de Rande, en el que se integra el cargadero de mineral de Coto Wagner.

El pleno de la corporación de Redondela, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos, solicitó formalmente esta declaración en dos ocasiones, en los años 2013 y 2020, pero a día de hoy la Administración autonómica ni siquiera inició el trámite. Para Alén Nós, esta inacción no puede interpretarse como un simple atraso administrativo, «senón como unha decisión política consciente e intencionada».

El colectivo cultural redondelano subraya que la legislación gallega es clara: cuando existen valores culturales acreditados, la Administración debe incoar el expediente. Y en el caso de Rande y de Coto Wagner concurren sobradamente valores históricos, industriales, paisajísticos y sociales que justifican la máxima protección patrimonial.

El cargadero es propiedad de la Autoridade Portuaria de Vigo, entidad que solicitó su desmantelamiento alegando que se encontraba en estado de ruina, cuando la normativa vigente establece de manera taxativa el deber de conservación por parte de los propietarios, incluidas las administraciones públicas. «Non é admisible invocar a deterioración dun ben cando este é consecuencia de anos de abandono», señalan desde Alén Nós, que considera que la declaración BIC supondría una protección jurídica efectiva y obligaría a la restauración del inmueble. «Resulta lexítimo preguntarse se esa protección é precisamente o que se quere evitar para facilitar outros intereses industriais na zona», apuntan.

Coto Wagner forma parte de un paisaje cultural único en la Ensenada de San Simón, vinculado a la memoria histórica de la ría de Vigo y a su desarrollo industrial. «A súa desaparición suporía unha alteración grave da paisaxe histórica e unha perda irreparable para o patrimonio cultural galego», indican.

Por último, Alén Nós anuncia que como asociación de carácter civil comprometida con la defensa del patrimonio cultural, solicitará a los grupos parlamentarios que trasladen al Parlamento de Galicia esta solicitud de declaración de Ben de Interese Cultural para el antiguo cargadero de mineral de Coto Wagner de Rande.