Vilar de Infesta expone el plan de humanización de la Baixada aos Eidos

El Centro Cultural de Vilar de Infesta (Redondela) expone estos días a los vecinos el anteproyecto de la humanización de la Baixada aos Eidos, una iniciativa impulsada por el Consello Parroquial de Vilar que contempla la mejora de la red viaria y la humanización de la carretera, que supondrá un nuevo avance en la conexión entre los distintos barrios de la parroquia, separados desde hace décadas por la construcción de la pista del aeropuerto. Este sería el siguinte paso tras la inminente reforma de la carretera de Porto Cabeiro, una actuación destinada a mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en una zona especialmente transitada por su proximidad al CEIP Porto Cabeiro.

Los colectivos que conforman el consello parroquial califican este anteproyecto como «un avance», ya que consideran que aún queda mucho por hacer, puesto que falta el tramo del Camiño da Lata hasta la N-555 y algún tramo de este vial. En este sentido también instan al Concello a colaborar «para discernir as competencias no Camiño da Fonte da Lata e empezar a visibilizar os problemas de mobilidade na N-555, que afectan a varias parroquias».

El documento puede consultarse en las instalaciones del Centro Cultural de Vilar, con el objetivo de dar a conocer a los vecinos la propuesta inicial y puedan participar activamente en su mejora antes de la redacción del proyecto definitivo. Esta iniciativa, promovida por el consello parroquial, forma parte de una línea de trabajo más amplia orientada a mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conexión entre los distintos lugares de la parroquia. La actuación pretende avanzar en la reconexión segura entre los barrios de Vilar, históricamente divididos por las infraestructuras asociadas al aeroporto.

La actuación prevista en la Baixada aos Eidos busca también poner en valor un eje fundamental de la vida comunitaria, ya que esta vía comunica distintos lugares y arterias principales de la parroquia.

Aportaciones de vecinos

El anteproyecto presentado tiene carácter inicial y pretende recoger propuestas, aportaciones y sugerencias de los vecinos con el fin de enriquecer la proposta antes de la elaboración del documento definitivo.

Desde el Consello Parroquial animan a los residentes de la zona a consultar el documento y participar en este proceso. Las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones a través del correo electrónico culturaldevilar@hotmail.es o trasladarlas a cualquiera de las asociaciones representadas en el consello parroquial.