Soutomaior alerta de la carencia de médicos en el centro de salud tras una jubilación

Lourenzo solicita una reunión con el conselleiro de Sanidade y no descarta volver a convocar movilizaciones

Manu Lourenzo con una facultativa del centro de salud.

Antonio Pinacho

Soutomaior

El gobierno local de Soutomaior califica de «insostible» la situación sanitaria tras la jubilación de una de las facultativas del centro de salud de Arcade y advierten que puede provocar que quede solo un facultativo para atender a toda la población del municipio con «listas de agarda inadmisibles».

El alcalde, Manu Lourenzo, considera que «as baixas que non se cobren están provocando un colapso do sistema sanitario do concello», y acusa a la Consellería de Sanidade de «incumprir sistematicamente os seus compromisos». Ante esta situación, el regidor local ha solicitado una reunión con el conselleiro y no descarta volver a convocar movilizaciones para reclamar «unha sanidade pública de calidade».

En relación al nuevo centro de salud de Soutomaior, el alcalde, recordó que cuándo llegaron al gobierno local estaban «os deberes sen facer» y desde que llegaron se pusieron a trabajar para consiguir poner a disposición de la Xunta de Galicia los terrenos para el nuevo centro de atención primaria. Lourenzo subrayó que «desde a entrega dos terreos á Xunta o goberno local non tivo resposta en relación a esta importante e necesaria infraestrutura para o municipio, polo que solicitamos á consellería que comece canto antes cos trámites para que a súa construción sexa unha realidade canto antes e os veciños poidan gozar da sanidade pública que se merecen». El regidor local también señaló que desde el gobierno local «non aforraremos esforzos en facer que este centro de saúde sexa unha realidade canto antes».

TEMAS

