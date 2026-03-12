Nuevo corte del cruce de Os Valos para pedir la mejora de la EP-2702
La protesta será mañana viernes, a las 9.00 horas, en la carretera N-550 (Redondela-Porriño)
La Plataforma pola Mellora da EP-2702 realizará mañana viernes, a las 9.00 horas, un nuevo corte del cruce de Os Valos, en la carretera N-550 (Redondela-Porriño) para reclamar el arreglo íntegro del vial entre Os Valos y Amoedo. El colectivo solicita la colaboración de todos los vecinos para este acto de protesta y pide disculpas por las molestias que pueda causar a los usuarios del vial.
