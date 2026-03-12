Da positivo en drogas una conductora sorprendida en Redondela que circulaba sin carnet, seguro ni ITV

La Policía Local de Redondela sorprendió en la pasada noche en el casco urbano de la villa una conductora tras cometer numerosas infracciones al volante. Los agentes dieron el alto al vehículo a las 3.00 horas de la madrugada y comprobaron que la conductora circulaba con el carnet de conducir caducado desde 2022 y con el coche sin el seguro obligatorio y sin ITV –venció en 2024–. Además, según informó la Policía, la mujer arrojó un resultado positivo en las pruebas indiciarias de drogas, a la espera de su confirmación en el laboratorio.

Por otra parte, la Policía de Redondela también procedió a investigar a un conductor que dio positivo en un control de alcoholemia en Chapela, realizado en colaboración con la Policía Nacional. El hombre fue identificado y citado para juicio después de alcanzar unas tasas positivas en la prueba de alcoholemia de 0,99 y 0,94 mg/l de aire espirado, lo que supone más del triple de lo permitido. Ambos conductores se enfrentan a delitos contra la seguridad vial.