Campaña comercial
Claudio Giráldez colabora en un vídeo del comercio local por el Día do Pai
El entrenador del Celta participa en un audiovisual de apoyo al comercio de proximidad denominado «Xoga en equipo. Aposta polo comercio local»
La Asociación de Empresarios de Redondela, con la colaboración de la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra, desarrolla hasta el próximo día 19 una campaña con motivo del Día do Pai que incluye el sorteo de dos camisetas oficiales del Celta, además de la difusión de un vídeo de apoyo al comercio de proximidad denominado «Xoga en equipo. Aposta polo comercio local» realizado con la colaboración del entrenador del equipo celeste, Claudio Giráldez.
Para participar en el sorteo los clientes deberán registrar sus tickets de compra a través de la plataforma de fidelización «Participa!» o en la página web empresasredondela.gal.
La campaña busca reforzar el vínculo entre vecinos, comercio y deporte, invitando a los clientes a participar, compartir el vídeo y apoyar a los negocios locales.
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña