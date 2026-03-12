Claudio Giráldez colabora en un vídeo del comercio local por el Día do Pai

La Asociación de Empresarios de Redondela, con la colaboración de la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra, desarrolla hasta el próximo día 19 una campaña con motivo del Día do Pai que incluye el sorteo de dos camisetas oficiales del Celta, además de la difusión de un vídeo de apoyo al comercio de proximidad denominado «Xoga en equipo. Aposta polo comercio local» realizado con la colaboración del entrenador del equipo celeste, Claudio Giráldez.

Para participar en el sorteo los clientes deberán registrar sus tickets de compra a través de la plataforma de fidelización «Participa!» o en la página web empresasredondela.gal.

La campaña busca reforzar el vínculo entre vecinos, comercio y deporte, invitando a los clientes a participar, compartir el vídeo y apoyar a los negocios locales.