Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
Un cliente alertó al 092 tras ver a la pareja en el interior de un vehículo estacionado junto al establecimiento
La Policía Local de Redondela intervino en la tarde‑noche de este pasado martes tras ser alertada por un cliente que había observado a una pareja manteniendo relaciones sexuales en el interior de un coche estacionado en el aparcamiento de un supermercado de la localidad.
Concretamente fueron pillados en el parquin de un conocido establecimiento situado en la parroquia de Cedeira. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la situación y comprobaron que la conducta denunciada se estaba produciendo dentro del vehículo. Tras identificar a las personas implicadas, los efectivos de seguridad ciudadana les instaron a cesar el acto y abandonar inmediatamente el aparcamiento, sin que consten de momento detenciones ni sanciones administrativas vinculadas a estos hechos.
Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado no está explícitamente tipificado como delito, sí puede ser motivo de intervención de la autoridad si la conducta es visible desde el exterior o genera molestias a terceros, y en algunos casos podría conllevar sanciones por exhibicionismo o infracciones a normas de convivencia ciudadana.
