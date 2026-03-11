Una revista recoge los trabajos premiados en el certamen «Redondela Investigada»

Sinerxías Secundarias, colectivo formado por las secciones de Xeografía e Historia de los institutos públicos de Redondela, en colaboración con el Concello, presentará este viernes el número cero de la revista «Redondela Investigada». El acto será en la Casa da Cultura a las 20.30 horas y participarán tanto el alumnado como el profesorado coordinador y la alcaldesa, Digna Rivas. Esta publicación recoge los trabajos premiados y destacados de la primera edición del certame de investigación de Ciencias Sociais para alumnado de secundaria. El proyecto, que reúne a los centros IES Chapela, Illa de San Simón, Mendiño y Pedro Floriani, nace con el objetivo de «fomentar a curiosidade investigadora entre a mocidade, o espírito investigador e crítico». Tal como explica el editorial de este primer volumen «é unha revista en papel que reforza a idea do libro como elemento físico, máis tamén, simbólico» y presenta una cuidada edición.

La revista incluye seis artículos con un recorrido por diversos temas de interés local. La investigación ganadora repasa la historia de la Sociedade Atlética de Redondela (SAR) y también artículos sobre el taekwondo redondelano y el Club de Remo de Cesantes. Un cuarto texto recoge la tradición de las Penlas y otro la historia de la librería La Imprenta y un último artículo que ofrece una ojeada intergeneracional de la vida de las abuelas de los autores. En la presentación de este viernes se entregarán ejemplares de la revista a todos los asistentes.

La alcaldesa, Digna Rivas, destaca la importancia de que la juventud se interese por el pasado de la localidad «mergullándose no Arquivo Municipal, nas lembranzas das súas familias e na historia viva das nosas parroquias». Con estos premios y la publicación de la revista «non só recoñecemos o esforzo académico, senón que estamos a fomentar o arraigo e o respecto polas nosas raíces entre a nosa rapazada».

Noticias relacionadas

El Concello de Redondela y los institutos firmaron un acuerdo de colaboración para este certamen. En el texto, Digna Rivas y las direcciones de los centros acordaron que el Concello impulsara la celebración del certamen «Redondela Investigada» para «promover o estudo e coñecemento sobre o conxunto do municipio e fomentar o espírito investigador e científico da xuventude de Redondela». El Ayuntamiento financia los premios del concurso y también la publicación de la revista «Redondela investigada» con los trabajos seleccionados.