Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Efectos de la Guerra en GaliciaDesahuciadas en O Porriño⚽Miguel Román, lesionadoSedes del MundialPatinetres Trucados VigoAbre Olimpia Valencia
instagramlinkedin

Certamen escolar

Una revista recoge los trabajos premiados en el certamen «Redondela Investigada»

La publicación se presenta este viernes, a las 20.30 horas, en la Casa da Cultura

Participarán tanto el alumnado como los docentes que coordinaron la iniciativa, además de la alcaldesa, Digna Rivas

Varios de los alumnos que participaron en la elaboración de la revista, ayer, en el multiusos de Redondela.

Varios de los alumnos que participaron en la elaboración de la revista, ayer, en el multiusos de Redondela. / FdV

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Sinerxías Secundarias, colectivo formado por las secciones de Xeografía e Historia de los institutos públicos de Redondela, en colaboración con el Concello, presentará este viernes el número cero de la revista «Redondela Investigada». El acto será en la Casa da Cultura a las 20.30 horas y participarán tanto el alumnado como el profesorado coordinador y la alcaldesa, Digna Rivas. Esta publicación recoge los trabajos premiados y destacados de la primera edición del certame de investigación de Ciencias Sociais para alumnado de secundaria. El proyecto, que reúne a los centros IES Chapela, Illa de San Simón, Mendiño y Pedro Floriani, nace con el objetivo de «fomentar a curiosidade investigadora entre a mocidade, o espírito investigador e crítico». Tal como explica el editorial de este primer volumen «é unha revista en papel que reforza a idea do libro como elemento físico, máis tamén, simbólico» y presenta una cuidada edición.

La revista incluye seis artículos con un recorrido por diversos temas de interés local. La investigación ganadora repasa la historia de la Sociedade Atlética de Redondela (SAR) y también artículos sobre el taekwondo redondelano y el Club de Remo de Cesantes. Un cuarto texto recoge la tradición de las Penlas y otro la historia de la librería La Imprenta y un último artículo que ofrece una ojeada intergeneracional de la vida de las abuelas de los autores. En la presentación de este viernes se entregarán ejemplares de la revista a todos los asistentes.

La alcaldesa, Digna Rivas, destaca la importancia de que la juventud se interese por el pasado de la localidad «mergullándose no Arquivo Municipal, nas lembranzas das súas familias e na historia viva das nosas parroquias». Con estos premios y la publicación de la revista «non só recoñecemos o esforzo académico, senón que estamos a fomentar o arraigo e o respecto polas nosas raíces entre a nosa rapazada».

Noticias relacionadas

El Concello de Redondela y los institutos firmaron un acuerdo de colaboración para este certamen. En el texto, Digna Rivas y las direcciones de los centros acordaron que el Concello impulsara la celebración del certamen «Redondela Investigada» para «promover o estudo e coñecemento sobre o conxunto do municipio e fomentar o espírito investigador e científico da xuventude de Redondela». El Ayuntamiento financia los premios del concurso y también la publicación de la revista «Redondela investigada» con los trabajos seleccionados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
  2. De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
  3. El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
  4. El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
  5. Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
  6. La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
  7. El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
  8. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña

El Mariscos Antón Cortegada, en racha: promedia 82,4 puntos en sus cinco victorias consecutivas

El Mariscos Antón Cortegada, en racha: promedia 82,4 puntos en sus cinco victorias consecutivas

La comarca de A Limia, unida ante los temporales: piden a Xunta y Deputación una respuesta urgente

La comarca de A Limia, unida ante los temporales: piden a Xunta y Deputación una respuesta urgente

Jesús Cancelo, presidente de Alborada: «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»

Jesús Cancelo, presidente de Alborada: «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»

La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela

La Xunta tramita un nuevo camping rústico en Bueu: ocho cabañas en Cela

Una revista recoge los trabajos premiados en el certamen «Redondela Investigada»

Una revista recoge los trabajos premiados en el certamen «Redondela Investigada»

Vilagarcía reserva 10.600 euros para los alquileres de los aparcamientos disuasorios

Vilagarcía reserva 10.600 euros para los alquileres de los aparcamientos disuasorios

Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar

Riera expone edificios emblemáticos y otras escenas en Gondomar

Juan José Liñares, presidente del Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira: «Me presenté a la presidencia porque no había relevo y veíamos peligrar la asociación»

Juan José Liñares, presidente del Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira: «Me presenté a la presidencia porque no había relevo y veíamos peligrar la asociación»
Tracking Pixel Contents