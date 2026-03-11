Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pazos de Borbén divulga la importancia de mantener la toponimia tradicional

Los expertos Gonzalo Navaza y María Coutiño ofrecen hoy una conferencia, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal

Cartel en el acceso por carretera a Pazos.

Cartel en el acceso por carretera a Pazos.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Pazos de Borbén

El Concello de Pazos de Borbén organiza hoy miércoles, a las 18.30 horas en el Auditorio Municipal, una charla divulgativa titulada «Moscoso ou Moscoxo? Toponimia de Pazos de Borbén ou como lle chamamos ao mundo», un encuentro abierto a los vecinos que busca acercar el valor histórico, cultural y lingüístico de los nombres de los lugares del municipio.

El acto estará presentado por el alcalde de Pazos, Luciano Otero, y contará con la participación de dos reconocidos especialistas en el ámbito de la lengua y la onomástica. Por un lado, Gonzalo Navaza, miembro del Seminario de Onomástica da Real Academia Galega y uno de los mayores expertos en la toponimia gallega. Y por otra, María Coutiño, subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística de la Xunta.

La actividad pretende explicar el origen y evolución de los nombres de los lugares de Pazos de Borbén, así como reflexionar sobre la importancia de conservar y conocer la toponimia tradicional como parte fundamental del patrimonio cultural y lingüístico de Galicia, poniendo en valor los nombres que forman parte de la memoria colectiva de las parroquias.

