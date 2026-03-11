Cultura
Pazos de Borbén divulga la importancia de mantener la toponimia tradicional
Los expertos Gonzalo Navaza y María Coutiño ofrecen hoy una conferencia, a las 18.30 horas, en el Auditorio Municipal
El Concello de Pazos de Borbén organiza hoy miércoles, a las 18.30 horas en el Auditorio Municipal, una charla divulgativa titulada «Moscoso ou Moscoxo? Toponimia de Pazos de Borbén ou como lle chamamos ao mundo», un encuentro abierto a los vecinos que busca acercar el valor histórico, cultural y lingüístico de los nombres de los lugares del municipio.
El acto estará presentado por el alcalde de Pazos, Luciano Otero, y contará con la participación de dos reconocidos especialistas en el ámbito de la lengua y la onomástica. Por un lado, Gonzalo Navaza, miembro del Seminario de Onomástica da Real Academia Galega y uno de los mayores expertos en la toponimia gallega. Y por otra, María Coutiño, subdirectora xeral de Planificación e Dinamización Lingüística de la Xunta.
La actividad pretende explicar el origen y evolución de los nombres de los lugares de Pazos de Borbén, así como reflexionar sobre la importancia de conservar y conocer la toponimia tradicional como parte fundamental del patrimonio cultural y lingüístico de Galicia, poniendo en valor los nombres que forman parte de la memoria colectiva de las parroquias.
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025
- El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo
- Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña