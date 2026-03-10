La Xunta detecta en Redondela un nuevo foco de gripe aviar en gaviotas

La Consellería de Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por influencia aviar, o también conocida como “gripe aviar”, localizado en Redondela. Se trata de una gaviota patiamarilla (Larus michahellis) encontrada en el citado municipio y trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

El ave fue muestreada para proceder a su análisis, resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose el cadáver conforme a la normativa en vigor. Con este nuevo foco, son seis los confirmados en aves silvestres en la comunidad gallega en 2026. Según informó la Xunta, por ahora no se registró ningún caso de gripe aviar en aves de corral en Galicia.

Respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual (desde julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados por todo el país asciende a 165 (13 de ellos corresponden a aves detectadas desde el 1 de enero de 2026), un número inusualmente elevado comparado con los datos de años anteriores. La situación en Europa también refleja el mantenimiento de un número considerable de focos, tendencia que se mantiene en los últimos meses.

Medidas preventivas en toda España

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas en esta época del año, que motivó la adopción de las medidas preventivas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplicables en todo el territorio español desde lo pasado 13 de noviembre, con el objetivo de evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las aves silvestres de cualquier especie. Estas medidas permanecen actualmente vigentes.

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, y teniendo en cuenta las actuales circunstancias, desde la Consellería de Medio Rural se insiste en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas, tanto de las industriales como de las familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad. En el caso de las aves silvestres esta comunicación se puede realizar a través del teléfono de atención a la ciudadanía 012.

También se recordó que el serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado un limitado carácter zoonótico (contagio a humanos), aunque por un principio básico de bioseguridad, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas o muertas y comunicar el hecho a los servicios veterinarios oficiales de la Consellería de Medio Rural o a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.