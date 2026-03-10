Redondela reivindica la voz de las mujeres en el acto institucional del 8-M

Los colegios Santa Mariña e Igrexa, el IES Mendiño, los centros de día y las asociaciones Andaina y Lenda participaron ayer en el acto institucional del Día Internacional da Muller (8-M), celebrado ayer en el Multiusos de A Xunqueira. El lema de la campaña «Palabra de Muller» pretende «reivindicar algo básico pero que en demasiadas ocasións foi silenciado ou cuestionado, a nosa voz», explicó la alcaldesa, Digna Rivas.