Día da Muller
Redondela reivindica la voz de las mujeres en el acto institucional del 8-M
Los colegios Santa Mariña e Igrexa, el IES Mendiño, los centros de día y las asociaciones Andaina y Lenda participaron ayer en el acto institucional del Día Internacional da Muller (8-M), celebrado ayer en el Multiusos de A Xunqueira. El lema de la campaña «Palabra de Muller» pretende «reivindicar algo básico pero que en demasiadas ocasións foi silenciado ou cuestionado, a nosa voz», explicó la alcaldesa, Digna Rivas.
- El Gobierno de Portugal aplica una rebaja «extraordinaria» de los impuestos a la gasolina por la guerra en Oriente Medio
- El enredo judicial en torno a la cúpula acristalada del Celta
- Lola Galovart, Valedora da Cidadanía de Vigo, herida grave y en la UCI por el accidente de la AP-9 del sábado
- Chayanne, segunda confirmación de los conciertos de Castrelos en Vigo
- El otro milagro de Madonna con el Celta: «Hola Borja Iglesias, quería pedirte un favor; yo soy del Dépor...»
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- De aldea vaciada a destino internacional: el proyecto en el rural de Ourense de Jonathan y Adrián
- La AP-53 se sitúa entre las autopistas de España que más tráfico ganó en 2025