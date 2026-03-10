Aparecen dos gatos cachorros en un cubo de basura en Redondela

El Concello de Redondela solicita colaboración ciudadana para tratar de identificar al responsable de haber tirado dos gatos recién nacidos a un contenedor de basura. Los cachorros fueron localizados el sábado en la zona de Vilavella, en el inicio de la calle Muro detrás del convento. Se cree que fueron depositados entre las 7.00 y las 9.40 horas y si se sabe quién pudo hacerlo se puede llamar al teléfono 986 400300. Los gatos se encuentran recuperándose.