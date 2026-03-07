Obra pública
Soutomaior realiza obras de asfaltado en Comboa por 40.000 euros
Soutomaior
El Concello de Soutomaior destinará más de 40.000 euros a la realización de obras de mejora y asfaltado en el Camiño Muradella, en Comboa. El objetivo de la actuación, que se financiará con fondos propios y de la Xunta de Galicia, es dar servicio a las viviendas y humanizar el núcleo de casas que hay en esta zona del barrio.
El alcalde, Manuel Lourenzo, señala que «los barrios de Soutomaior nunca contaron con el nivel de inversión llevado a cabo en los últimos dos años», y añade que «a esta obra tenemos que sumarle la obra del Concello, actualmente en marcha; la obra de O Val-Sobral, recién rematada; y la obra de los caminos de Aranza».
