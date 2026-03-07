El Concello de Redondela proyecta la reforma integral de la Avenida Ernestina Otero. Las obras costarán 660.000 euros, que el gobierno local planea financiar con cargo a una subvención de la Diputación de Pontevedra, y tendrán un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto incluye la renovación del pavimento, mejora de la accesibilidad, nuevo mobiliario urbano, iluminación y zonas verdes en todo su trazado, desde el Paseo da Portela hasta O Salgueiral.

«Esta obra no es una actuación aislada, sino que forma parte de nuestra hoja de ruta para hacer de Redondela una villa más amable y saludable. Nuestra prioridad absoluta es el peatón; queremos que nuestras vecinas y vecinos puedan caminar con seguridad por espacios públicos de calidad, sin las barreras que impone el tráfico excesivo», explica la alcaldesa, Digna Rivas.

El proyecto se centra en el calmado del tráfico rodado para corregir las velocidades excesivas detectadas en la zona. Para ello, se crearán áreas de convivencia mediante plataforma única en puntos concretos, elevando la calzada al nivel de las aceras y unificando el espacio con piedra natural. Además, los nuevos pasos de peatones estarán adaptados a la normativa de accesibilidad y se reforzarán para mejorar la visibilidad y la seguridad.

La intervención también incluye una importante mejora en eficiencia energética con la sustitución de los antiguos puntos de luz por nuevas luminarias led, garantizando una mejor iluminación y un menor consumo. En cuanto al arbolado, se reformarán los alcorques para proteger el pavimento de las raíces y se sustituirán los ejemplares que se encuentren en mal estado.

Noticias relacionadas

Aunque se mantendrán las bandas de estacionamiento y la circulación necesaria, el diseño final está pensado para que las personas sean las protagonistas del espacio público.