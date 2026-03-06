Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Mujer

Un encontro en Soutomaior busca fomentar la convivencia femenina

D. P.

Soutomaior

El Concello de Soutomaior presentó el XVII Encontro de Mulleres, una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el empoderamiento femenino en el municipio. La cita fue anunciada por la concejala de Benestar Social e Igualdade, Rosana Martínez Boullosa; la de Promoción Económica, Rosana Comesaña; y la de Asociacións, Charo Bouzón.

BBoullosa indicó que se trata «dun evento que busca ofrecer un espazo para compartir experiencias, aprender e desfrutar de actividades enriquecedoras. É unha ocasión ideal para fortalecer a comunidade».

El encuentro se celebrará el domingo 19 de abril y tendrá como destino la villa de A Guarda. La actividad cuenta con financiación municipal a través de las áreas de Igualdade y Benestar Social. Las participantes deberán abonar 20 euros si están empadronadas en Soutomaior y 25 euros en el caso de las no empadronadas, un importe que incluye desplazamientos y todas las actividades previstas.

El programa incluye una visita guiada por A Guarda, comida en el restaurante Cruceiro do Monte, en Tui, y una visita por la fortaleza de Valença.

Noticias relacionadas

Las inscripciones ya están abiertas en la web del Concello de Soutomaior y permanecerán disponibles hasta el 26 de marzo a las 14.00 horas. También podrán formalizarse de forma presencial en el Concello y en el Multiúsos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  3. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  4. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
  5. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  6. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
  7. «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
  8. La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos

Retiran el pasaporte y obligan a comparecer cada 15 días en el tribunal a un condenado por violar a una menor en un callejón en Ourense

Retiran el pasaporte y obligan a comparecer cada 15 días en el tribunal a un condenado por violar a una menor en un callejón en Ourense

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

La Diputación descarta romper el contrato por las Pousadas de O Salnés cerradas desde hace diez años

La Diputación descarta romper el contrato por las Pousadas de O Salnés cerradas desde hace diez años

La pesquera Profand triplicará producción en la planta de Cambre con una inversión de 22 millones de euros

La pesquera Profand triplicará producción en la planta de Cambre con una inversión de 22 millones de euros

La renovación del callejero de Lalín sigue parada tras un año del último anuncio

La renovación del callejero de Lalín sigue parada tras un año del último anuncio

Alén Nós denuncia el derribo de parte del monolito de Torres Agrelo en Redondela

Alén Nós denuncia el derribo de parte del monolito de Torres Agrelo en Redondela

Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»

Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»
Tracking Pixel Contents