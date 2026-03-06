Mujer
Un encontro en Soutomaior busca fomentar la convivencia femenina
El Concello de Soutomaior presentó el XVII Encontro de Mulleres, una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el empoderamiento femenino en el municipio. La cita fue anunciada por la concejala de Benestar Social e Igualdade, Rosana Martínez Boullosa; la de Promoción Económica, Rosana Comesaña; y la de Asociacións, Charo Bouzón.
BBoullosa indicó que se trata «dun evento que busca ofrecer un espazo para compartir experiencias, aprender e desfrutar de actividades enriquecedoras. É unha ocasión ideal para fortalecer a comunidade».
El encuentro se celebrará el domingo 19 de abril y tendrá como destino la villa de A Guarda. La actividad cuenta con financiación municipal a través de las áreas de Igualdade y Benestar Social. Las participantes deberán abonar 20 euros si están empadronadas en Soutomaior y 25 euros en el caso de las no empadronadas, un importe que incluye desplazamientos y todas las actividades previstas.
El programa incluye una visita guiada por A Guarda, comida en el restaurante Cruceiro do Monte, en Tui, y una visita por la fortaleza de Valença.
Las inscripciones ya están abiertas en la web del Concello de Soutomaior y permanecerán disponibles hasta el 26 de marzo a las 14.00 horas. También podrán formalizarse de forma presencial en el Concello y en el Multiúsos.
- Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos