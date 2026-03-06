Un encontro en Soutomaior busca fomentar la convivencia femenina

El Concello de Soutomaior presentó el XVII Encontro de Mulleres, una iniciativa que busca fomentar la convivencia y el empoderamiento femenino en el municipio. La cita fue anunciada por la concejala de Benestar Social e Igualdade, Rosana Martínez Boullosa; la de Promoción Económica, Rosana Comesaña; y la de Asociacións, Charo Bouzón.

BBoullosa indicó que se trata «dun evento que busca ofrecer un espazo para compartir experiencias, aprender e desfrutar de actividades enriquecedoras. É unha ocasión ideal para fortalecer a comunidade».

El encuentro se celebrará el domingo 19 de abril y tendrá como destino la villa de A Guarda. La actividad cuenta con financiación municipal a través de las áreas de Igualdade y Benestar Social. Las participantes deberán abonar 20 euros si están empadronadas en Soutomaior y 25 euros en el caso de las no empadronadas, un importe que incluye desplazamientos y todas las actividades previstas.

El programa incluye una visita guiada por A Guarda, comida en el restaurante Cruceiro do Monte, en Tui, y una visita por la fortaleza de Valença.

Las inscripciones ya están abiertas en la web del Concello de Soutomaior y permanecerán disponibles hasta el 26 de marzo a las 14.00 horas. También podrán formalizarse de forma presencial en el Concello y en el Multiúsos.