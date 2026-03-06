El Archivo Audiovisual de Redondela se amplía con 15 fotos antiguas

El Archivo Municipal Audiovisual de Redondela amplía su banco de imágenes con la cesión de 15 fotografías de la familia de Castor López tomadas entre las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado. Sinda López, vecina de Redondela e hija de Castor López, que fue guardia municipal de la villa durante esos años, realizó dicha donación al Archivo Municipal, que cuenta con más de 75.000 fotografías cedidas por particulares.

Todas las fotografías fueron digitalizadas y ya se pueden visualizar tanto en las redes sociales como en el panel de las dependencias municipales del propio Archivo. Las imágenes originales fueron devueltas a la propietaria junto con un dispositivo con la copia digital de las fotografías. En ellas se puede ver a la policía municipal posando de gala en Vilavella o la nevada de 1963; también escenas cotidianas, como hombres trabajando en una zapatería, niños y niñas posando en una merienda o la fiesta de los Maios.

La alcaldesa, Digna Rivas, agradeció el gesto de esta vecina y anima a los vecinos y vecinas a seguir este ejemplo y facilitar al Archivo Municipal imágenes antiguas que puedan tener en sus casas de oficios, tradiciones o celebraciones. Incide sobre todo en los vecinos de las parroquias, por haber menos material gráfico de las distintas parroquias de Redondela.