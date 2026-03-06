Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump, contra EspañaSupremo expropiaciones eólicosCentro Salud Olimpia ValenciaFreno al vinoEl Tiempo en GaliciaCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Donación

El Archivo Audiovisual de Redondela se amplía con 15 fotos antiguas

Fueron cedidas por la vecina Sinda López

La alcaldesa, Digna Rivas, recibe la donación de Sinda López. | D.P.

La alcaldesa, Digna Rivas, recibe la donación de Sinda López. | D.P.

D. P.

Redondela

El Archivo Municipal Audiovisual de Redondela amplía su banco de imágenes con la cesión de 15 fotografías de la familia de Castor López tomadas entre las décadas de los 50 y 70 del siglo pasado. Sinda López, vecina de Redondela e hija de Castor López, que fue guardia municipal de la villa durante esos años, realizó dicha donación al Archivo Municipal, que cuenta con más de 75.000 fotografías cedidas por particulares.

Todas las fotografías fueron digitalizadas y ya se pueden visualizar tanto en las redes sociales como en el panel de las dependencias municipales del propio Archivo. Las imágenes originales fueron devueltas a la propietaria junto con un dispositivo con la copia digital de las fotografías. En ellas se puede ver a la policía municipal posando de gala en Vilavella o la nevada de 1963; también escenas cotidianas, como hombres trabajando en una zapatería, niños y niñas posando en una merienda o la fiesta de los Maios.

Noticias relacionadas

La alcaldesa, Digna Rivas, agradeció el gesto de esta vecina y anima a los vecinos y vecinas a seguir este ejemplo y facilitar al Archivo Municipal imágenes antiguas que puedan tener en sus casas de oficios, tradiciones o celebraciones. Incide sobre todo en los vecinos de las parroquias, por haber menos material gráfico de las distintas parroquias de Redondela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
  2. Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
  3. Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
  4. Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
  5. De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
  6. Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
  7. «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
  8. La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 6 de marzo

La Diputación descarta romper el contrato por las Pousadas de O Salnés cerradas desde hace diez años

La Diputación descarta romper el contrato por las Pousadas de O Salnés cerradas desde hace diez años

La pesquera Profand triplicará producción en la planta de Cambre con una inversión de 22 millones de euros

La pesquera Profand triplicará producción en la planta de Cambre con una inversión de 22 millones de euros

La renovación del callejero de Lalín sigue parada tras un año del último anuncio

La renovación del callejero de Lalín sigue parada tras un año del último anuncio

Alén Nós denuncia el derribo de parte del monolito de Torres Agrelo en Redondela

Alén Nós denuncia el derribo de parte del monolito de Torres Agrelo en Redondela

Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»

Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»

La escalada de las bajas laborales se frena en Galicia, que mantiene aún la mayor prevalencia del país: 1.000 casos al día

La escalada de las bajas laborales se frena en Galicia, que mantiene aún la mayor prevalencia del país: 1.000 casos al día
Tracking Pixel Contents