Patrimonio
Denuncian el derribo de parte del monolito de Torres Agrelo
La asociación Alén Nós responsabiliza al tráfico pesado de la zona y urge al Concello de Redondela su traslado
La parte superior de uno de los monolitos de granito que flanquean la entrada al pazo de Torres Agrelo, en Redondela, fue derribada este miércoles. Así lo denuncia la Asociación Cultural Alén Nós, apuntando a alguno de los numerosos vehículos pesados que pasan a diario entre los dos monolitos como causante de este «desastre patrimonial que llevaba tiempo gestándose y poniendo en grave riesgo la seguridad pública».
«El motivo de este destrozo es evidente: la nula viabilidad del espacio actual para soportar el tráfico de grandes camiones y vehículos industriales que circulan a diario por esta estrecha carretera, que no tienen espacio material suficiente para pasar sin rozar o impactar contra los elementos de piedra», explican desde Alén Nós, reclamando una intervención inmediata por el peligro que también existe para los viandantes o vehículos que circulen por la zona.
Además de alertar sobre esta circunstancia, desde la entidad proponen, como solución, el traslado íntegro y urgente de los dos monolitos a la entrada de la pista que conduce directamente al Pazo de Torres Agrelo, situada cien metros más adelante, y por la que únicamente circulan vehículos privados.
Por otro lado, Alén Nós insta al Concello de Redondela a iniciar las gestiones y trámites oportunos para localizar e identificar a los responsables de esta «agresión patrimonial»; así como a asegurar la zona para evitar más colisiones o desgracias personas e impulsar de inmediato el proyecto de traslado de los monolitos. En este sentido, recuerdan que cuando se construyó el trazado del AVE, próximo a los monolitos, estos fueron desmontados, guardados y montados de nuevo cuando finalizaron las obras.
