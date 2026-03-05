Zona Franca iniciará las obras del Centro de Negocios de Redondela a final de año

El Consorcio de la Zona Franca de Vigo sacará a licitación en el primer semestre de este año el proyecto de rehabilitación de la antigua casa ubicada en la Praza da Petanca, un inmueble icónico que albergará el futuro Centro de Negocios y Vivero de Empresas de Redondela, iniciativa en la que van de la mano la entidad estatal y el Concello redondelano.

Patrimonio ya informó positivamente sobre el proyecto, que era el trámite que esperaba Zona Franca para poder avanzar. El espacio, que atenderá los estándares de calidad, sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, será un complejo de emprendimiento para dar respuesta a la demanda del tejido empresarial y facilitar un mayor y mejor servicio a las personas emprendedoras. Este centro se unirá a la red de viveros del Consorcio en la provincia como los que ya dispone en O Porriño, Nigrán, Vigo o Baiona.

El Consorcio, que asumirá el coste del futuro centro de negocios con una inversión estimada de 1,3 millones de euros, ya ha solicitado la licencia de obra al Concello de Redondela y, una vez obtenida, licitará las obras que podrían comenzar a final de año. La redacción del proyecto ha sido obra de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Díaz y Díaz Arquitectos S.L.P. y Castroferro Arquitectos S.C.P., con el objetivo de volver a poner en valor una edificación singular con un marcado carácter representativo de una época, dotándola de un nuevo uso para volver a ponerla en el foco de actividad de la villa. Contempla que el centro disponga, entre otras instalaciones, de salas de reuniones, salas de usos múltiples para coworking, o espacios para contenido cultural y expositivo.

El delegado del Estado del Consorcio, David Regades, señala que «vamos en plazo, y una vez conseguido el visto bueno de Patrimonio al proyecto básico, tenemos el camino abierto», y recuerda la amplia experiencia de Zona Franca en el área de emprendimiento «con viveros, incubadoras y aceleradoras de start-ups que actualmente son referentes en todo el Estado». Por su parte, la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, destaca que «é unha moi boa nova para o Concello e para toda a cidadanía de Redondela, porque este proxecto tan importante para a vila está máis cerca de facerse realidade».

Gestión municipal

Una vez finalicen las obras del Centro de Negocios, Zona Franca seguirá colaborando con el Concello en la dinamización de las instalaciones y presentará los proyectos incubados a sus programas de aceleración. Será el Concello quien asuma la gestión del vivero, de iniciativa y promoción municipal, fijará los criterios de acceso para la selección de los proyectos en los que priorizará las propuestas más innovadoras y las que más puestos de trabajo puedan crear, y determinará el reglamento de funcionamiento o las tarifas. Se encargará también del mantenimiento del edificio, horarios, servicios e ingresos, así como del personal, que dependerá directamente de la administración municipal. Igualmente, Zona Franca dispondrá de un espacio para su personal en la atención a las personas emprendedoras, y colaborará en la selección de las personas usuarias.