Conflicto político

Redondela tardó tres semanas en pedir la ayuda para crear empleo

La Diputación aclara que no retrasó las once contrataciones, como le acusó el Concello

D. P.

Redondela

La Diputación de Pontevedra respondió ayer a la acusación del Concello de Redondela de retrasar la contratación de once personas, aclarando que la tramitación de las ayudas del Plan +Provincia sigue criterios técnicos y administrativos rigurosos, garantizando la igualdad y el trato entre todos los municipios de la provincia.

En el caso concreto de Redondela, la Administración provincial recuerda que el plazo para solicitar subvenciones con cargo al Plan +Provincia y, en concreto, de la línea 3 de activación del empleo, se abrió el pasado 5 de enero, y el Concello no formalizó su petición hasta el 22 de enero, casi tres semanas después, por lo que «resulta contradictorio hablar ahora de urgencia cuando la tramitación no se realizó al inicio del periodo habilitado».

Además, la Diputación subraya que los concellos pueden iniciar los diferentes procesos de contratación con anterioridad a la aprobación definitiva de la subvención, ya que se concede con carácter retroactivo para contrataciones efectivas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. «Eso significa que Redondela podría haber avanzado ya en la selección del personal y estar asumiendo los costes salariales, que serán posteriormente subvencionados conforme a las bases del Plan +Provincia», recalca la Diputación, apuntando que el 27 de febrero ya se aprobó la contratación de las once personas: seis peones de obras y servicios y dos ayudantes de servicios a jornada completa y tres guías turísticos a jornada completa durante seis meses.

