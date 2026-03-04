El trail Entre Castelos agota las 500 plazas

La Diputación de Pontevedra acaba de cubrir las 500 plazas ofertadas para realizar el trail Entre Castelos Rías Baixas, que tendrá lugar el próximo 19 de abril a las 10.00 horas. Se trata de un recorrido de 25,7 kilómetros, con salida del Castelo de Sobroso, y llegada al Castelo de Soutomaior, a través de espacios naturales de alto valor ecológico y paisajístico. Estas 500 plazas se suman a las otras 200 plazas ofertadas y también cubiertas para disfrutar de la andaina Entre Castelos Rías Baixas.