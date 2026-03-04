Redondela culpa a la Diputación de retrasar once contrataciones

El Concello de Redondela deberá atrasar la contratación de once personas por la decisión de la Diputación de Pontevedra de aplazar la aprobación de la subvención para este municipio. Esta circunstancia va a dificultar que el personal pueda gozar del contrato máximo de nueve meses que establece la ayuda provincial, denuncia el gobierno local, explicando que la partida destinada a Redondela con cargo al Plan +Provincia iba a ser aprobada el pasado 20 de febrero, tal y como estaba previsto en la junta de gobierno de la Diputación, pero que se retiró del orden del día «siendo el único Concello que quedó fuera», acusa la alcaldesa, Digna Rivas, indicando que no había ninguna razón técnica que lo justificara.

El Ayuntamiento tenía previsto incorporar ya a dos ayudantes del servicio de electricidad, seis peones de servicios varios y tres guías de turismo. En este sentido, el concejal de Infraestruturas e Sostibilidade, Roberto Villar, señala que los más perjudicados van a ser los propios trabajadores y trabajadoras, porque no van a poder gozar del contrato laboral máximo de 9 meses que establece esta ayuda, y por tanto cobrarán y cotizarán menos días. Igualmente, lamenta que la Diputación establece siempre unos plazos «muy ajustados» para poder hacer la selección de personal con las pruebas y plazos que establece la legislación. Por esto, advierte el concejal que, al tener este año menos tiempo, «será muy difícil que los contratos puedan estar hechos el 1 de abril». De esta manera, hay pocas posibilidades de que el personal pueda gozar del contrato máximo de 9 meses, porque deben rematar el 31 de diciembre.

Finalmente, la ayuda económica para estas contrataciones se aprobó el 27 de febrero, «sin tiempo material para su tramitación», lamenta la alcaldesa.

Noticias relacionadas

Al Concello de Redondela le corresponde una subvención de casi 248.000 euros por parte de la Diputación para hacer estas once contrataciones, teniendo el Ayuntamiento que hacer una aportación de cerca de 12.000 euros.