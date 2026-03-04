La Asociación Cultural Alén Nós ha manifestado su «profunda decepción e indignación» tras conocer la decisión de los partidos de la oposición de Redondela, PP y BNG, de votar en contra de la financiación necesaria para construir el museo municipal dedicado al pintor redondelano Ángel Barros.

«El museo Ángel Barros no puede seguir esperando; Redondela no puede permitirse seguir aplazando un compromiso adquirido hace años», reclaman desde Alén Nós, recordando que en 2023 el artista donó una gran parte de su obra al Concello, 150 pinturas valoradas en cientos de miles de euros, con la finalidad expresa de que fueran expuestas en su villa.

En respuesta a los motivos esgrimidos por la oposición para tumbar la financiación del nuevo edificio, que se ubicaría en el solar de la avenida Mendiño, que ocupaban las antiguas «viviendas dos mestres», la asociación cultural redondelana defiende que la parcela habilitada para el proyecto reúne las condiciones adecuadas y el tamaño necesario para albergar un edificio museístico digno, pensado específicamente para conservar y exhibir la obra de Ángel Barros.

«No estamos ante una improvisación ni ante una ocurrencia reciente; el proyecto estaba definido y contaba con el respaldo de fondos europeos que ahora podrían perderse por una decisión política difícil de comprender, explicar y aceptar», lamenta el colectivo, insistiendo en que «no entendemos que se bloquee una iniciativa que supone inversión cultural, proyección exterior y aprovechamiento educativo para el municipio».

«La propuesta del PP de esperar a un hipotético nuevo mandato para reformular un proyecto de mayor dimensión suena, en la práctica, a dilatar indefinidamente una infraestructura ya atrasada en múltiples ocasiones», denuncia Alén Nós, que tampoco está conforme con la alternativa formulada por el BNG de trasladar la obra a la recientemente adquirida Villa Elisa, al considerar que la colección de Ángel Barros merece un espacio concebido desde el inicio con criterios museísticos.

«No hablamos solo de un museo. Hablamos de cumplir un compromiso con un creador que hoy cuenta ya con 90 años y que expresó en numerosas ocasiones su deseo de ver hecho realidad este proyecto y sueño compartido. Hablamos de respetar una donación realizada con generosidad y confianza en su villa natal», recalca la Asociación Cultural Alén Nós, reprochando que «la cultura no puede ser moneda de cambio ni campo de batallas político».