Gastronomía
La tradicional «cacheira» triunfa en Pazos de Borbén
La «cacheira», acompañada de chorizo, grelos y patatas, volvió a demostrar ayer en Pazos de Borbén que es uno de los platos más queridos de la gastronomía gallega. Cientos de personas acudieron a disfrutar de la XXV edición de esta fiesta culinaria, que contó con el actor Carlos Blanco de pregonero y la actuación de Pili Pampín.
