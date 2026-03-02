La tradicional «cacheira» triunfa en Pazos de Borbén

La «cacheira», acompañada de chorizo, grelos y patatas, volvió a demostrar ayer en Pazos de Borbén que es uno de los platos más queridos de la gastronomía gallega. Cientos de personas acudieron a disfrutar de la XXV edición de esta fiesta culinaria, que contó con el actor Carlos Blanco de pregonero y la actuación de Pili Pampín.

La carpa, abarrotada de comensales durante la fiesta gastronómica de Pazos. / C.P.B.