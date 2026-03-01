Programación del 8-M
Redondela reivindica la voz femenina bajo el lema «Palabra de muller»
La Concejalía de Igualdade diseña una agenda transversal que busca dar visibilidad a las mujeres en las letras, la ciencia, el activismo y las artes
Redondela reafirmó ayer su compromiso con la igualdad real en la presentación de la programación institucional para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional da Muller. Bajo el lema «Palabra de Muller», la Concejalía de Igualdade diseñó una agenda transversal que busca dar voz y visibilidad a las mujeres en las letras, la ciencia, el activismo y las artes.
La presentación contó con la participación de la alcaldesa, Digna Rivas, acompañadas por las ediles de Igualdade, Iria Vilaboa, y de Cultura, Rita Pérez, además de algunas de las mujeres protagonistas de esta edición: la actriz Arantxa Treus, la docente Almudena Suárez, la pediatra Pilar Martínez y la cuentacuentos Olga Cuervo. La regidora local destacó que «este ano queremos poñer o foco na palabra como ferramenta de transformación e empoderamento», mientres que Vilaboa subrayó la importancia de las VI Xornadas Gemma Pereira Otero, que serán el eje central de debate los próximos días 6 y 13.
El programa arranca el jueves 5 en la Biblioteca Xela Arias de Chapela con una conferencia sobre Rosalía de Castro y el feminismo a cargo de Anxo Angueira, doctor en Filoloxía Galega y presidente de la Fundación Rosalía.
Las VI Xornadas Gemma Pereira Otero (Oficina de Turismo, 19.30 h.) se dividirán en dos mesas redondas: el día 6 será «Mulleres de Letras», con las periodistas Carolina Sertal (FARO DE VIGO), Paula Montes (RadioVigo) y Claudia Morán (Nós Diario, gaaadora del V Premio Sesé Mateo); y el día 13, el debate se títulará «Mulleres Invisibilizadas», con las ponentes Pilar Martínez (pediatra y fundadora de la ONG Da Man), Mª José Rodríguez (jefa de la Unidade de Violencia Contra la Muller de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra), Enma Torres (decana de la Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de la Universidade de Vigo), y Almudena Suárez (profesora en el IES Mendiño y primera mujer seglar autorizada por la Diócesis de Tui-Vigo para dirigir la Celebración da Palabra).
El domingo 8 el Multiusos de A Xunqueira acoge el monólogo «Meigags», protagonizado por Arantxa Treus y Jazmín Abuín.
El lunes 9 será el acto institucional en la Praza do Concello y la programación se completa el día 10 con la inauguración de la exposición «Palabra de Muller» con los mensajes creados por centros educativos, centros de día, colectivos y asociaciones redondelanas.
