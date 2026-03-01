Gastronomía
Pazos de Borbén disfruta hoy de su popular Festa da Cacheira
Pazos de Borbén celebra hoy la XXV edición de la Festa da Cacheira, una de las citas gastronómicas más populares de la comarca. El evento comenzará a las 13.00 horas con la lectura del pregón a cargo del humorista Carlos Blanco, al mismo tiempo que los comensales podrán degustar un menú compuesto por cacheira acompañada por chorizo, patatas y grelos, además de empanada de cacheira.
El precio de las raciones será de 16 euros, con opción de recogida para llevar, facilitando así que los vecinos puedan disfrutar de este plato con tranquilidad en sus casas. En el exterior del recinto también habrá churrasco a precios populares.
La programación incluirá la participación de la comparsa Vai Ben, que pondrá la nota de color y animación a la fiesta gastronómica, además de la actuación musical de Pili Pampín, que pondrá el broche final a la celebración.
