El rock de Perro Futuro llega a la sala La Fábrica de Redondela
Actúan hoy, a las 22.30 horas, junto a los leoneses Lionsway
A. Pinacho
Redondela
El grupo de rock Perro Futuro ofrecerá un concierto hoy, a las 22.30 horas, en la sala La Fábrica de Redondela, junto a los leoneses Lionsway. Se trata de la primera actuación del trío gallego-leonés en la localidad.
Las entradas anticipadas tienen un coste de 10 euros y pueden adquirirse la web Masqueticket, en el Pub Aquelarre o en Dream and Drum. En taquilla son 15 euros.
