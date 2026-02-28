PP y BNG tumban la financiación para el futuro museo de Ángel Barros

Duro revés para el Museo Municipal planteado por el gobierno redondelano para albergar la obra del artista local Ángel Barros. Los votos negativos en el pleno de los grupos de la oposición, PP y BNG, impidieron sacar adelante este proyecto cultural, a pesar de haber logrado hace unas semanas la financiación europea necesaria para hacerlo realidad y cuya licitación se encontraba pendiente tan solo de los trámites administrativos.

La alcaldesa, Digna Rivas, que gobierna en minoría, lamentó la «falta de compromiso dos grupos da oposición coa cultura e o patrimonio redondelán que complica a posta en marcha do primeiro museo de Redondela». Y subrayó que esta demandada instalación estaba incluida en el Plan de Acción Integral (PAI) y contaba con financiación de fondos europeos.

El nuevo edificio se ubicaría en el solar de la avenida de Mendiño que ocupaban las antiguas «vivendas dos mestres», un proyecto firmado por el estudio del arquitecto redondelano Fernando Sampil. El presupuesto de la construcción del inmueble y su musealización ascendía a 1.167.000 euros, de los que los fondos europeos cubren el 60%, y la cantidad restante, 466.800 euros, debía ser financiada por el Concello. Rivas reprochó a PP y BNG que «tumban a oportunidade de facer o museo municipal que os colectivos culturais levan años solicitando, unha infraestrutura importante para a cultura e a arte que Redondela merece».

Los populares justificaron su postura al entender que el proyecto «é pouco ambicioso» por lo que pidieron que la iniciativa quedara sobre la mesa para «repensar a actuación». Los nacionalistas abogaron también por un cambio que pasaría por trasladar ese futuro museo a la recientemente adquirida Villa Elisa y dejar las nuevas instalaciones para una futura biblioteca.