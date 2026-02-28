Coria Castillo cierra el ciclo «Humor na súa tinta» de Redondela
La actriz y humorista actúa hoy, a las 20.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira
A. Pinacho
Redondela
El ciclo «Humor na súa tinta» de Redondela remata hoy sábado, a las 20.00 horas, con la actuación de la actriz y humorista Coria Castillo en el Multiusos de A Xunqueira. Las entradas se pueden adquirir por internet a través de la plataforma woutick.es.
Por otra parte, Soutomaior inició ayer un ciclo cultural denominado «Goza do teu punto G» con el monólogo del actor y humorista Pepo Suevos.
- «Es probable que tras el verano tengamos un robot o un TAC intraoperatorio para operar columna»
- El naval ensancha su mercado a niveles inéditos: construye buques para 9 sectores distintos
- Lisboa anuncia un acuerdo para reemplazar las tripulaciones portuguesas en la pesca por marineros indonesios
- Cortes de tráfico en Vigo: el Celta-PAOK y la concentración de aficionados griegos alterarán la circulación
- Una residencia de Bembrive ha denunciado la desaparición de uno de sus usuarios que se escabulló en una visita al hospital
- Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025
- El 'Nuevo Santa Irene' y el narcosubmarino: el barco hundido en O Grove, un foco de contaminación con certificados caducados
- La atención oncohematológica sale del hospital: 120 pacientes ya reciben terapias y seguimiento fuera del Álvaro Cunqueiro