Coria Castillo cierra el ciclo «Humor na súa tinta» de Redondela

El ciclo «Humor na súa tinta» de Redondela remata hoy sábado, a las 20.00 horas, con la actuación de la actriz y humorista Coria Castillo en el Multiusos de A Xunqueira. Las entradas se pueden adquirir por internet a través de la plataforma woutick.es.

Por otra parte, Soutomaior inició ayer un ciclo cultural denominado «Goza do teu punto G» con el monólogo del actor y humorista Pepo Suevos.