El rural también puede ser moderno

Pocos centros culturales de las localidades del rural de Galicia, e incluso de las grandes ciudades, ofrecen un proyecto tan vanguardista e innovador como el inaugurado ayer por la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Amoedo, en Pazos de Borbén. Un nuevo espacio que rebosa modernidad no solo en su diseño, sino en su concepto, con el fomento de la lectura como eje vertebrador.

La nueva Casa da Cultura de Amoedo, un amplio y luminoso edificio de tres pisos situado en el polígono industrial de la parroquia, ofrece una biblioteca abierta a todos los vecinos que también funciona como punto de venta de libros de segunda mano, en el que los ejemplares se pueden comprar al peso. Pero además de sala de lectura, cuenta con un amplio auditorio para actos y conferencias, salas para cursos, una finca al exterior que se está acondicionando para conciertos y una moderna cafetería que se apunta a la moda gastronómica del «brunch», un concepto que ha conquistado a las grandes ciudades, perfecto para quienes buscan un plan diferente durante la mañana o el mediodía.

Unas personas disfrutan de la cafetería, ayer, en la Casa da Cultura de Amoedo. / ALBA VILLAR

«Con esta casa da cultura faise realidade un proxecto transformador, un espazo para o encontro, para a palabra, para a cultura e para o futuro do rural», señaló ayer el presidente de los comuneros de Amoedo, Miguel Míguez, en un discurso en el que destacó el espacio Merca Libro, que pone el libro en el centro del proyecto. «Un pobo que le é un pobo libre e un rural con libros é un rural que aposta polo seu futuro», puntualizó.

La sala de la biblioteca de la Casa da Cultura. / ALBA VILLAR

Míguez también tuvo unas emotivas palabras de recuerdo dedicadas a Silvio Couñago, el presidente de la Comunidad de Montes de Ventosela que falleció hace dos semanas en un accidente cuando realizaba una tala de árboles.

Desde la comunidad de montes trabajan ahora en la puesta en marcha de un ambicioso programa cultural que ofrecerá conferencias, monólogos y conciertos para los próximos meses.